Ooit het mooiste winkelcentrum van het land, nu al drie jaar een spookhal

Winkelcentrum Biggelaar werd bij de opening begin jaren '90 nog gebombardeerd tot het mooiste winkelcentrum van het land, deze week viert de winkelpromenade in het centrum van Roosendaal zijn derde verjaardag als spookpand. Na mislukte plannen voor een bioscoop en een game-walhalla, gloort er nu voorzichtig wat hoop.

In januari 2018 maakte de Prijsstunter als laatste overblijvende winkel bekend de deuren te sluiten. Daarmee werd de Biggelaar officieel een spookwinkelcentrum. En dat voor een gebouw waar op het hoogtepunt enkele tientallen ondernemers zaten.

Sindsdien is het lege pand een doorn in het oog voor veel Roosendalers, onder wie de verantwoordelijke wethouder Cees Lok. "We zijn meteen met de eigenaar van het pand gaan praten om zo snel mogelijk een nieuwe bestemming te vinden."

"Je kunt leegstandsverordeningen uitdelen... Maar ik geloof niet zo in straffen."

Toch is het drie jaar na dato nog steeds niet gelukt om een winkelier te verleiden. Dat ligt volgens Lok deels aan de beheerder. "Hij komt zelf niet uit de stad en gaf aan dat het allemaal niet lukte. Als gemeente kun je dan niet zo gek veel. Ja, je kunt leegstandsverordeningen uitdelen... Maar ik geloof niet zo in straffen."

Het is de afgelopen jaren niet helemaal stil geweest rondom het winkelcentrum. Zo werd er geopperd om een nieuwe bioscoop in het pand te vestigen, al waren die plannen nooit heel concreet. Een stuk realistischer leek het plan van een ondernemer, die er een heus internationaal epicentrum voor e-sports en nieuwe technologie wilde maken. "Maar ook dat werd naarmate de tijd vorderde steeds onwaarschijnlijker. Uiteindelijk is er vorig jaar een streep door het plan gezet."

Toch gloort er nu wat hoop, vertelt Lok. "Er is vorig jaar een Roosendaalse ondernemer ingestapt, die last had van de leegstand. Door de sluiting van de Biggelaar loopt zijn winkel namelijk ook klanten mis."

"Het is nu alleen de vraag wie als eerste de stap durft te zetten."

Hij probeert nu andere winkeliers te verleiden hun zaak in het spookpand te vestigen. "Er zijn voordelen: ik ben er laatst even doorheen gewandeld en het is nog hartstikke netjes. Plus, de huur is erg vriendelijk. Het is nu alleen de vraag wie als eerste de stap durft te zetten."

Of er het pand over drie jaar dan weer het bruisende centrum van Roosendaal is? "Ik ben voorzichtig positief."

