Juf Ivana regelt BN'ers om haar groep 8 fijne herinneringen te bezorgen

De leerlingen én juf Ivana hebben genoten van de gastles. vergroot

Voor de derde keer in korte tijd heeft Juf Ivana van de Toermalijn in Halsteren een BN’er geregeld die via een internetverbinding de kinderen van haar groep 8 bezoekt. Vrijdagmiddag was het de beurt aan Zapp-presentator Klaas van Kruistum. “Zo hoop ik de kids uit groep 8 toch nog de bijzondere herinneringen te geven die ze verdienen.”

Sven de Laet Geschreven door

Het idee ontstond via TikTok, vertelt Ivana. “Daar gaat mijn account best lekker. Vorige maand lanceerde zanger Rolf Sanchez zijn nieuwe single Ven, Ven, oftewel ‘kom, kom’ in het Nederlands. Nou, toen heb ik tegen hem gezegd: kom jij maar naar onze klas!”

De oproep ging al snel viral. “Rolf zelf reageerde superenthousiast. Normaal geef ik iedere vrijdag een lesje Spaans aan de klas. Dat heeft hij toen voor een keertje via Zoom overgenomen.”

Maar het bleef niet bij die ene keer. “De leerlingen (en vooral de meiden) zijn helemaal gek van Timo uit de serie Brugklas. Dus toen het lukte om hem te strikken, waren ze helemaal door het dolle.” En zijn gastles kwam nog goed van pas ook. “Hij had als acteur allerlei handige tips voor de eindmusical.”

"Hij heeft zelfs zijn gebruikersnaam van Fortnite verklapt."

Vrijdagmiddag was het dus de beurt aan Zapp-presentator en oud-Mol Klaas van Kruistum. "De kinderen hebben zelf een spelshow bedacht. Een soort quiz: de klas tegen Klaas. En hij heeft zelfs zijn gebruikersnaam van Fortnite verklapt."

Klaas stelde zelf voor om mee te doen. “Ik volg het account van Ivana. Haar enthousiasme is zo aanstekelijk en je ziet dat ze oprecht iets gaafs probeert te regelen voor die kinderen. Voor mij is het een kleine moeite om dan even mee te werken. Zo leuk om te doen.”

Klaas mag dan ervaringsdeskundige zijn als het gaat om het vermaken van kinderen, voor de klas staan is toch net even wat anders. “Als ambassadeur van UNICEF geef ik zo nu en dan wel eens een gastlessen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik heel veel respect heb voor docenten. Maar vandaag hoefde het allemaal niet zo serieus. Ik wil die kinderen gewoon een hart onder de riem steken.”

“Normaal hoort groep 8 een bijzonder jaar te zijn, maar nu hebben ze een hele poos thuisgezeten."

En dat is precies de insteek van juf Ivana. “Normaal hoort groep 8 een bijzonder jaar te zijn, maar nu hebben ze een hele poos thuisgezeten. Op deze manier hoop ik ze toch nog die bijzondere herinneringen mee te geven.

Dat lukt aardig, denkt de lerares zelf. “De leerlingen zijn ontzettend onder de indruk. Op een of andere manier nemen ze toch ook sneller iets aan van een bekend persoon dan van hun ouders of de leraar. Of ik zou willen dat ze bij mij ook zo stil zouden zijn? Nee, hoor. Ik heb een heel lieve klas!”

"De kinderen willen heel graag Max Verstappen. Zelf zou ik Nikkie de Jager gaaf vinden."

Als het aan Ivana ligt, is Klaas niet de laatste in het rijtje. “Er staan nog wel wat namen op het wensenlijstje. De kinderen willen heel graag Max Verstappen. Zelf zou ik Nikkie de Jager gaaf vinden. Zij is een boegbeeld voor kids die met zichzelf in de knoop zitten. Volgens mij kan zij perfect een gastles over pesten geven.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.