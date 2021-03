Ongeluk met vijf auto's op de A27 bij Oosterhout

De A27 (Breda richting Gorinchem) werd vrijdagochtend rond acht uur volledig afgesloten na een ongeluk bij Oosterhout-Zuid. Bij het ongeluk waren vijf auto's betrokken.

Rond kwart over acht leidde de afsluiting van de weg tot vijf kilometer file. De ANWB waarschuwde in eerste instantie voor meer dan een uur vertraging. Automobilisten werd aangeraden om te rijden via de west- en noordkant van Breda en de A16 en A59 te nemen, maar rond halfnegen werd alweer een rijstrook vrijgegeven. Op dat moment nam de vertraging af tot een half uur. Om negen uur waren alle rijstroken weer te gebruiken.