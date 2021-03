Fiona zit met een fles champagne klaar voor het nieuwe Formule 1-seizoen

Fiona Adriaansen is groot fan van de Formule 1. vergroot

Duizenden Brabanders zitten dit weekend voor de televisie omdat het nieuwe Formule 1-seizoen begint in Bahrein. Fiona Adriaansen uit Waalwijk is een racefan die goed voorbereid is. “De champagne staat klaar om daarna dit weekend niet meer uit de bank te hoeven.”

De hamvraag dit seizoen is natuurlijk of Max Verstappen eindelijk eens wereldkampioen wordt? Fiona Adriaansen is er niet zeker van. “Ik heb het idee dat Max een goede kans maakt, maar niemand weet hoe het met de Mercedes van wereldkampioen Lewis Hamilton is. Eigenlijk kun je pas iets zeggen na de laatste kwalificatie zaterdag.”

Fiona Adriaansen is 41 jaar oud en moeder van de 14-jarige Sam. Samen kijken ze nu alle races. De liefde voor Formule 1 begon bij Fiona 8 jaar geleden. “Het is lastig uit te leggen hoe dat kwam. Je zit te kijken en het wordt steeds spannender. Je gaat je erin verdiepen en je weet waar het over gaat. Dat is echt heel gaaf.”

Nuchter beschouwd gaat het om auto’s die rondjes rijden en de snelste wint. Volgens Fiona gaat het wel wat dieper dan dit. “Het gaat om de coureur en de bouwer, echt alles telt mee. Iedere race is anders. Zeker afgelopen seizoen was heel afwisselend met verrassende uitslagen, verschillende rijders op het podium en crashes.”

“Ik hoor weleens mannen praten over DRS, dan zijn ze verrast als ze horen hoe veel ik weet.”

De kennis bij de raceliefhebber uit Waalwijk gaat nog verder, want ze is ook op de hoogte van technische zaken. “De Mercedes heeft minder downforce. Max met zijn Red Bull kan daar beter mee omgaan, dat is hij gewend.” Als vrouw schroomt ze discussies over technische details niet. “Ik hoor weleens mannen praten over DRS, dan zijn ze verrast als ze horen hoeveel ik weet.”

Fiona heeft een passie voor auto’s, snelheid en geluid. Ze omschrijft zichzelf als een vrouw die van Formule 1 houdt zonder gek te doen. Bij de start van het seizoen opent ze altijd een fles champagne en dat doet ze ook als Max wint. “Als hij de polepositie pakt en zondag durft te winnen in Bahrein dan wordt hij wereldkampioen!”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.