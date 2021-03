Amateurvoetbalclubs lopen miljoenen euro's mis door de coronacrisis

Thomas van der Spel van Halsteren (links) in duel met Jelle Klap van Goes (rechts) toen er nog gevoetbald werd vergroot

Het is een pijnlijk seizoen aan het worden voor de ruim 350 Brabantse amateurvoetbalclubs. Vrijwel allemaal hebben ze het financieel moeilijk. Er zijn geen competitiewedstrijden vanwege alle coronamaatregelen. Alle clubs lopen daardoor veel inkomsten mis, vooral uit de kantines. Dat loopt bij grote clubs op tot ruim 200.000 euro. Bij kleintjes is het al snel 50.000 euro.

Veel clubs zitten ook met lokale sponsoren die in deze coronatijd afhaken. Ook zijn er clubs die tot tien procent van hun leden hebben verloren omdat er geen echte wedstrijden zijn en er alleen getraind mag worden door leden tot en met 26 jaar. Dat probleem speelt meer in steden dan in dorpen, waar er meer solidariteit lijkt te zijn.

“Alle kleine dingetjes samen leveren geld op.”

RKSV Halsteren werkt dit seizoen met een begroting van ongeveer 400.000 euro. Voorzitter Jan van Elzakker van de hoofdklasser met 750 leden verwacht ruim anderhalve ton aan inkomsten mis te lopen. “Misschien moeten we 50.000 euro lenen en daarvoor moeten we bij de leden aankloppen want bij de bank krijgen we geen gehoor.”

Ondanks de problemen verwachten vrijwel alle amateurclubs dat ze de crisis zullen overleven. Allemaal hebben ze flink wat maatregelen genomen om de kosten te beperken. “Alle kleine dingetjes samen leveren geld op”, zegt voorzitter Edgar Janssen van O.S.S.’20 in Oss. De club met duizend leden mist ruim 140.000 euro aan kantine-inkomsten. ”We kijken door hele verenging naar oplossingen.”

Zo hebben de clubs afspraken gemaakt met brouwers. Er zijn minder reiskosten en bij de meeste clubs werken de gemeentes goed mee voor wat betreft de huur van de velden. Doordat er minder getraind wordt, valt de energierekening (stookkosten en veldverlichting) veelal lager uit en dat geldt ook voor de schoonmaakkosten omdat bijvoorbeeld de kleedkamers dicht moeten blijven.

"Met dat beetje geld zijn we ontzettend blij.”

Zorgen over de toekomst zijn er bij alle clubs en die liggen niet per se op het financiële vlak. Want door de broekriem aan te halen en gebruik te maken van overheidsregelingen komen de clubs er wel uit. Bij het kleine RKSV Sterksel met tweehonderd leden is het zelfs gelukt om wat lokale sponsoren te strikken, zegt voorzitter Hans Langeveld. “Ze hebben met ons meegedacht en met dat beetje geld zijn we ontzettend blij.”

De zorgen zitten vooral richting de leden waarbij de oudere leden nu betalen en er al een jaar weinig tot niets voor terugkrijgen. Het Tilburgse Sarto heeft 1650 leden en een begroting van ongeveer 450.000 euro met twee ton aan kantine-inkomsten.

Voorzitter Dennis Gamers houdt zijn hart vast voor volgend seizoen. “Het kan weleens heel goed bevallen die zondag vrij.” Daarbij komt nog dat spelers uit de hogere jeugdelftallen op zaterdag zijn gaan werken omdat er geen wedstrijden zijn. De clubs zijn bang dat jeugdspelers geld verdienen belangrijker vinden dan voetballen.

“Ik heb geen angst dat we gaan omvallen”

De clubs zijn wel bezig om de leden aan zich te binden en tegemoet te komen als dat lukt met de begroting. Bijvoorbeeld door de contributie voor volgend seizoen te verlagen. De voorzitters zijn los van elkaar eensgezind over de toekomst. “Ik ben niet bang dat we gaan omvallen”, stelt Edgar Janssen van de club in Oss. Zijn collega uit Halsteren sluit zich daarbij aan. ”Hier moeten we met z’n allen doorheen.”

