George maakte nooit wat af en daarom bouwde hij de dom van Milaan na

George Klaasen uit Etten-Leur kreeg van zijn vrouw Thea het verwijt dat hij nooit wat afmaakte. Daarom besloot hij de domkerk van Milaan op schaal na te bouwen. Het machtige bouwwerk staat nu in haar atelier. "Ik ben er wel heel trots op."

"Ik besloot om iets heel moeilijks te gaan doen", vertelt George. Hij heeft alles tot in detail nagemaakt. Duizenden stukjes hout en zes flessen lijm waren ervoor nodig. "Die raampjes waren wel echt het moeilijkst. Dan moet je honderden keren zo'n figuurzaag erin en eruit halen. Of het zaagje brak. Dan was het wel vloeken, vloeken naast de kerk."

Heel handig of technisch is hij niet. Als oud-belastingambtenaar deed hij heel andere dingen. "Maar dat verwijt van mijn vrouw zorgde ervoor dat ik het tegendeel wilde bewijzen."

Voor Thea had het na het schrikmomentje ook veel voordelen. George werkte in haar naaiatelier waar zij ook vaak werkte. "Dat was gezellig, dan waren we tenminste samen." En de schrik heeft plaatsgemaakt voor trots: "Ja, ik ben zeker trots, dat kan ook niet anders natuurlijk als je dit ziet."