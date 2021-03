Geen terrassen om van de zon te genieten, dan maar cirkels in het park

Wethouder Boaz Adank en burgemeester Paul Depla in een coronacirkel (foto: Raoul Cartens). vergroot

De gemeente Breda baalt dat de horeca de terrassen nog niet mag openen, want dat zou kunnen helpen om de voorjaarsdrukte in goede banen te leiden. Om er toch voor te zorgen dat mensen op een coronaveilige manier van de zon kunnen genieten, worden maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld cirkels in het gras van het park Valkenberg.

Op zonnige plekken in het park zijn 150 grote cirkels aangebracht. Studenten van Fontys Hogescholen gaan op drukke dagen de zonaanbidders uitleggen hoe ze de cirkels kunnen gebruiken.

Het idee van de coronacirkels is komen overwaaien uit New York. In Rotterdam worden ze al gebruikt en Breda heeft de Brabantse primeur.

Coronaregels

De cirkels, met elk een doorsnede van zo'n vier meter, geven heel overzichtelijk aan hoe je in het park voldoende afstand kunt houden van andere groepen. Het aantal mensen binnen de cirkel hangt af van de coronaregels. Dus je mag in een cirkel met je eigen huishouden of samen met één vriend of vriendin met wie je niet in één huis woont.

Burgemeester Paul Depla: “Het voorjaar is net begonnen en er zijn mooie dagen op komst. Mensen willen dus naar buiten, dat begrijp ik heel goed. Het moet alleen wel veilig gebeuren. Met de acties in het park en de overige plannen voor de stad kunnen we de drukte stroomlijnen. We willen voorkomen dat mensen zich te veel op één plek verzamelen.”

Terrassen nog dicht

Liever had de gemeente gezien dat de horeca de terrassen coronaproof had mogen openen. Maar die versoepeling kwam er niet. Wethouder Boaz Adank: "Het is echt heel jammer dat de terrassen nog niet open kunnen, want zij hadden ons kunnen helpen om de drukte in goede banen te leiden."

Niet alleen in het Valkenberg wil de gemeente de bezoekers de weg wijzen, ook op andere groene plekken komen hulpmiddelen om verantwoord te recreëren, zoals het Wilhelminapark, het Van Sonsbeeck en de kades in Boeimeer of Waterdonken. Samen met horeca-ondernemers aan de haven zoekt de gemeente naar manieren om coronaproof de lentezon op te zoeken. Hoe dit er uit gaat zien is nog niet bekend.

Coronacirkels in New York (foto: ANP / Juan Arredondo) vergroot

