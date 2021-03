FC Eindhoven en TOP Oss komen niet tot scoren

Jacky Donkor (FC Eindhoven) schermt de bal af voor Trevor David (TOP Oss) - Foto: Orange Pictures vergroot

FC Eindhoven en TOP Oss zijn er niet in geslaagd om in dit Brabantse onderonsje het doel te vinden, 0-0. FC Eindhoven staat na het gelijke spel op de zestiende plaats. TOP Oss heeft vijf punten meer en is nu elfde in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Eindhoven en TOP Oss hielden elkaar in de eerste helft aardig in evenwicht. In het eerste kwartier waren er goede kansen voor Dennis van der Heijden (TOP Oss) en Brian de Keersmaecker (FC Eindhoven) om de score te openen.

Venijn

Het venijn zat in de slotfase van de eerste helft. Dennis van der Heijden haalde van dichtbij uit, maar doelman Ruud Swinkels voorkwam met een uitstekende redding dat TOP Oss op voorsprong kwam.

Even later kreeg aan de andere kant Maarten Peijenburg (FC Eindhoven) een goede mogelijkheid om te scoren, maar een Osse verdediger voorkwam dat op het laatste moment.

Na rust slaagden beide ploegen er niet in doelkansen te creëren. In de slotfase scoorde TOP Oss wel, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

