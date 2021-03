Bestuurder bestelbus zwaargewond na botsing met vrachtwagen op de A2

De bestuurder van een bestelbus is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Rosmalen. Het slachtoffer reed met de bestelbus achterop een vrachtwagen. Dit gebeurde rond kwart over elf op de weg van Den Bosch richting Utrecht.

Volgens een ooggetuige gebeurde het ongeluk 'in volle vaart'.

Spoed De bestuurder kon niet zelf uit de bestelbus komen, de brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. Vanwege de ernst van de situatie werd een trauma-arts opgeroepen. Die ging mee in de ambulance die het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis bracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Ook wordt bekeken of de vrachtwagen aan het rijden was of stilstond.