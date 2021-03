Berg drugsafval gedumpt in Asten: 'Lijkt vrachtwagen vol te zijn geweest'

1/2 Duizenden liters drugsafval gedumpt in Asten, deel van de vaten lekt

Aan de Bus in Asten is vrijdagnacht een grote hoeveelheid drugsafval gedumpt. Volgens een ooggetuige gaat het om zeker 'duizenden liters'. De dumping werd zaterdagochtend vroeg ontdekt.

"Het lijkt een vrachtwagen vol te zijn geweest", laat een ooggetuige weten. "De vaten, van duizend en tweehonderd liter, liggen op een weggetje en in de sloot. In de bosjes liggen ook nog pallets."

Lekken Volgens de getuige zou een aantal vaten in de sloot lekken. "Dit veroorzaakt een chemische reactie", vertelt hij, terwijl hij wijst naar de dampen die daar vandaan komen.

Hulpdiensten zijn opgeroepen om het drugsafval op te ruimen. Hoeveel schade er is aan de natuur is nog niet duidelijk. "Wel is duidelijk dat er veel opgeruimd moet worden."