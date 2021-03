Na regen komt zonneschijn (maar donderdag is het gedaan met het mooie weer)

Foto: Ben Saanen vergroot

Begin volgende week kun je genieten van prachtige lentedagen, warm en zonnig. Je moet het er dan echt even van nemen, volgens Raymond Klaassen van Weerplaza. Donderdag neemt de temperatuur namelijk een forse duik. "Dan is het weer helemaal gedaan met het zachte weer."

Voordat het mooie weer eraan komt, moeten we dit weekend nog afrekenen met wisselvallig weer. Deze zaterdag begon met een aantal forse buien. "Daar zaten echt stevige jongens tussen, met hagel, onweer en forse windstoten. In korte tijd kwam er veel water naar beneden."

Intensiteit

"Die buien trokken van west naar oost over de provincie. Vanuit het westen kunnen in de loop van de dag best af en toe nog een paar buien over trekken, maar de intensiteit wordt gaandeweg de dag steeds minder. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen overal droog en krijgen we te maken met brede opklaringen. Dan komt de zon er even goed doorheen."

Er staat zaterdag veel wind, vanuit westelijke richting. Mattig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5. "Daardoor voelt het fris aan. De temperatuur is met 8 of 9 graden sowieso niet al te hoog."

Flinke sprong

Zondag is het qua weerbeeld volgens Klaassen een stuk rustiger. "De temperatuur kan dan ook iets gaan oplopen, tot 14 graden. Het blijft dan vrijwel overal in Brabant droog, maar er is wel veel bewolking aanwezig. Zo af en toe kan de zon doorbreken. Er staat dan nog wel een stevige wind uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig. Mocht je zondag een stukje gaan fietsen, dan zal je die wind echt wel merken."

Maandag maakt de temperatuur ineens een flinke sprong. "Ik denk dat we maandag al hier en daar 20 graden halen, met flinke zonnige perioden. Dinsdag en woensdag worden dagen waarop de temperatuur zelfs iets boven 20 graden kan uitkomen. Dan krijg je echt een lentegevoel, hoor. Er is dan veel zon en er staat niet al te veel wind. Dan is het heerlijk buiten."

Gedaan met de pret

Donderdag is het gedaan met de pret. "Dan draait de wind naar het noorden en stroomt er weer koude lucht over het land. Dan wordt het nog maar een graad of 10. Dan is het helemaal gedaan met het zachte weer."

