Minderjarige vreemdelingen ontdekt in internationale trein op station Breda

Op station Breda zijn vrijdag in een internationale trein vanuit België vier minderjarige vreemdelingen ontdekt. Het gaat om vier jongens, van wie er twee uit Afghanistan komen. Van de andere twee vermoedt de marechaussee dat ze uit Marokko of Algerije komen.

Aanhouding mensensmokkel

Donderdag werd door de marechaussee ook een illegale man ontdekt in een bestelbus op de A4 bij Hoogerheide. Deze man zat als passagier in de bus. De 44-jarige Belg die achter het stuur zat, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Volgens de marechaussee bleek na een kort verhoor dat de chauffeur had kunnen weten dat zijn bijrijder hier illegaal verblijft.