Autoruiten knallen eruit door hevig onweer in regio Tilburg

Het hevige onweer dat zaterdagochtend huishield in de regio Tilburg, deed aan de Joost van de Vondellaan in Berkel-Enschot de ruiten van twee auto's springen. Een boom in de straat vertoont een gat, het lijkt erop dat de bliksem erin sloeg. In diezelfde omgeving werd rond negen uur in de ochtend ook een gigantische knal gehoord, die op social media de tongen flink los maakte.

Op Twitter plaatst een inwoner van Berkel-Enschot foto's van de twee beschadigde auto's in de Joost van de Vondellaan. De eigenaar van een van de auto's bleek in het verzorgingstehuis in de straat te zijn. Hij heeft zijn gehavende bolide inmiddels opgehaald.

De andere stond er zaterdagmiddag nog steeds. De buurtbewoner die de foto's online plaatste, vertelt dat hij zelf niet thuis was toen het noodweer boven zijn dorp losbarstte. "Ik kreeg een melding dat het alarmsysteem van mijn huis afging. Dat systeem is gesneuveld." Datzelfde geldt voor zijn router.

Op de foto's die hij maakte, is te zien dat de stam van een boom in de straat een krater vertoont. "Mijn buren vertellen dat het een vreselijk harde klap was en dat er een flits te zien was. De druk moet enorm zijn geweest. Niet alleen sneuvelden de autoruiten, ook schoot er een wieldop los en vloog de tankdop open."

Inmiddels heeft de buurtbewoner het kenteken van de auto die nog niet is opgehaald doorgegeven aan de politie. "En er kwam iemand van de gemeente kijken, die heeft wat glas opgeruimd. Maar er lagen daarna nog zoveel scherven op straat, dat we zelf ook maar aan het opruimen zijn geslagen."

