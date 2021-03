De minibieb van Noor werd in een week tijd twee keer leeggeroofd

Noor Belgraver bij de minibieb. Privéfoto. vergroot

De minibieb van Noor Belgraver in Eindhoven is in een week tijd twee keer leeggeroofd. Noor hoorde hun auto stoppen en noteerde het kenteken. "Iedereen mag een boek meenemen, maar de hele kast leeghalen is onacceptabel."

Malini Witlox Geschreven door

Het is een klein houten kastje, dat bovenop een oude plantenbak staat. Vijf jaar geleden, toen de bibliotheek in Eindhoven 100 jaar bestond, werden er 100 minibiebjes gemaakt in een werkplaats waar mensen met een beperking werken. Noor kreeg er één van.

Sinds die tijd ontfermt ze zich over de boeken die in het kastje staan. Op de bovenste plank staan de boeken voor volwassenen en de onderste plank is gevuld met kinderboeken. Of nou ja, was gevuld.

"Als er ezelsoren in zitten, gaat het boek eruit"

Noor: "Ze zijn tweedehands of derdehands, maar het zijn wel goede boeken. Ik houd van literatuur, net als andere mensen in de Irisbuurt. Als ik twijfel over de kwaliteit van een boek of als er vlekken of ezelsoren in zitten, haal ik het boek eruit en gaat het naar de kringloop of in de paperbak."

Jaren ging het goed, maar vorige week zondagochtend werd het kastje voor de eerste keer leeggeroofd. "Ik lag nog te slapen en hoorde een auto stoppen, met de motor nog aan. Ik dacht eerst dat het de krantenbezorger was, die een keer met de auto kwam. Maar die komt natuurlijk niet op zondag."

De lege minibieb. Privéfoto. vergroot

Het kastje was met dank aan haar eigen boekenvoorraad en die van de buurtbewoners snel weer gevuld. Maar vrijdagavond ging het weer mis. "Ik herkende het geluid van de motor van die auto en heb meteen vanuit het raam gekeken. Een man en een vrouw haalden alle boeken weg," zegt Noor.

Ze noteerde het kenteken van de auto en belde de politie. "Maar het is lastig. Het gaat om gratis boeken, dus het is formeel geen diefstal. Wel gaat de politie bij die mensen langs, met het verzoek de boeken terug te geven."

Veel is de literatuur niet waard. "Een paar euro, maar volgens de politie gaat het waarschijnlijk om drugsgebruikers. Van de verkoop van die boeken kunnen ze weer een joint kopen."

De minibieb is zaterdag weer opnieuw gevuld. Wel gaat er nu een hangslot op, zodat de bieb 's nachts afgesloten kan worden.

