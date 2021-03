Te koop: deze opvallende spiegelvilla's in Eindhoven

Foto: FAAM Architects/Funda vergroot

Ze zijn niet voor iedereen weggelegd, maar Eindhoven krijgt er twee bijzondere villa's bij: de buitenkant van deze 'geschakelde' en riante huizen is vrijwel geheel van weerspiegelend materiaal. De villa’s komen in het natuurrijke gedeelte van de wijk Meerhoven en kosten ieder ruim één miljoen euro. Er is nog één villa beschikbaar.

Ron Vorstermans Geschreven door

“Een aluminium sculptuur in boskamer. Een spel van licht, ruimte, lucht en weerspiegeling”, belooft de makelaar in dure woorden. 'Belooft', ja, want de villa’s moeten nog gebouwd worden. Je hebt als koper daarom ook nog de mogelijkheid aanpassingen te doen, bijvoorbeeld als je een lift of meer of minder slaap- of badkamers wilt.

De huizen liggen in gedeelte Bosrijk en hebben ieder een woonoppervlakte van 264 vierkante meter. Daar is de prijs ook naar, overigens: de vraagprijs bedraagt 1.090.000 euro. De (computergegeneerde) plaatjes liegen er in elk geval niet om.

Foto: FAAM Architects/Funda vergroot

Foto: FAAM Architects/Funda vergroot

Foto: FAAM Architects/Funda vergroot

Foto: FAAM Architects/Funda vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.