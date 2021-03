Ook het dorp Olland is nu eindelijk mobiel bereikbaar

Het buitengebied van Olland, vlakbij de zendmast (afbeelding: Google Maps). vergroot

Bereik met je mobiele telefoon, het is nu ook weggelegd voor de inwoners van Olland. Het was een project van de lange adem en de rechter moest eraan te pas komen, maar afgelopen vrijdag werd in het dorp dan toch een 4G zendmast in gebruik genomen.

Ook in Olland ligt het gebruik van enkel vaste telefoons met draaischijven al enige tijd in het verleden. Maar waar de telefoonevolutie er inmiddels via steeds slimmere mobiele telefoons en meer zendmasten op de meeste plekken voor zorgde dat je iedereen, altijd, op elke plek kunt bellen, kwam er in Olland een kink in de spreekwoordelijke kabel.

Lang niet overal in het dorp stond je telefoon uit je jaszak vissen en een nummer intypen garant voor een overgaande telefoon. Geen bereik was tot afgelopen vrijdag de ultieme frustratie van veel Ollanders. KPN wilde een zendmast bouwen om het telefonieprobleem de wereld (of vooral het dorp) uit te helpen en de gemeente gaf daar een vergunning voor, is te lezen in verschillende berichten van Omroep Meierij.

Maar er waren ook bezwaren van omwonenden. En zoals dat dan gaat: er volgde een slepende gerechtelijke procedure. Vorig voorjaar oordeelde de rechter dat de 4G-mast van bijna veertig meter hoog gebouwd mocht worden bij sportveld Ekkerzicht in Olland.

Evolutie nog niet helemaal voltooid

Toch duurde het nog even voor KPN ook werkelijk signaal op de mast zette, tot afgelopen vrijdag. Een pizza bestellen terwijl je de hond uitlaat, je schoonmoeder feliciteren met haar verjaardag tijdens een blokje om of belangrijker, de hulpdiensten alarmeren als dat nodig is, ook in Olland behoort het nu allemaal tot de mogelijkheden.

Helemaal voltooid is daarmee de Ollandse mobiele telefonie-evolutie nog niet. Omroep Meierij schrijft: "Op sommige plekken is het bereik nog slecht of is er geen signaal. KPN laat weten dat 2 van de 3 zenders in de mast in werking zijn. De derde zender wordt komende week geactiveerd. Dan zou het mobiele bereik overal en voor elke provider goed moeten werken."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.