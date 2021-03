Wielrenners gewond na aanrijding door inhalende automobilist

1/2 De ravage op de Loonse Hoek in Loon op Zand is groot

Twee wielrenners zijn zondagmiddag gewond geraakt in Loon op Zand nadat ze werden aangereden door een automobilist. Dit gebeurde rond twaalf uur. De bestuurders van de auto's, een Utrechter (22) en Amsterdammer (28), zitten vast voor verhoor.

De slachtoffers, een 73-jarige man uit Kaatsheuvel en een vrouw van 60 uit Sprang-Capelle, behoorden tot een groep van vier wielrenners die over de Loonse Hoek reed toen er twee automobilisten aankwamen. Volgens ooggetuigen waren die elkaar aan het inhalen. Tijdens zo'n manoeuvre zou een van die auto's geslipt zijn en de wielrenners hebben geraakt.

Remsporen "De remsporen zijn honderden meters lang", laat een ooggetuige - die spreekt over 'sportieve auto's' - weten. Van een van de auto's brak een wiel volledig af.

Een van de wielrenners belandde door de aanrijding tegen een hek. Zijn fiets werd over het hek een weiland in gekatapulteerd. De situatie leek zo ernstig dat er in eerste instantie een traumaheli werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen.