Mijmerplekje in Erp onthuld; "Dit mogen we nooit vergeten"

Het mijmerbankje in Erp werd onthuld door burgemeester Van Rooij en Commissaris van de Koning Ina Adema. Wim van Geelkerken is voorzitter van de dorpsraad in Erp. Hij is trots op het mijmerbankje.

Het is een bankje in de vorm van een S. De S van samen, sterk en saamhorigheid. Een plek om stil te staan bij wat het coronavirus een jaar geleden aanrichtte in de gemeente Meierijstad. Een plek ook, om na te denken over je dromen en de toekomst. In Erp werd zondag het eerste mijmerplekje onthuld. Er volgen er nog 12.

Het was juli 2020 toen burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad al nadacht over een blijvende herinnering aan wat toen nog in alle hevigheid door de gemeente trok. Het coronavirus trok een spoor van verdriet, maar ook van hoop, veerkracht en samenwerking. Dat alles moest worden gevangen in iets blijvends. Er kwam een comité die dat ging regelen.

Meierijsrad Mijmert

Meierijstad Mijmert, heet het project. En het bestaat uit twee onderdelen. Zo komt er in alle 13 kernen van de gemeente zo'n mijmerbankje. Daarnaast worden de persoonlijke verhalen van inwoners opgetekend in een podcast. De verhalen van verlies, maar ook verhalen van hoop.

De bankjes zijn van de hand van kunstenaar Remon van Zoggel uit Erp. In de twee 'krullen' van de S kunnen mensen plaatsnemen. Zo kan je met elkaar praten, terwijl je wel op ruim anderhalve meter afstand van elkaar zit. Ook zit er in de bocht van de S een plaatje met een QR-code. Als je die scant met je telefoon, dan kom je direct uit bij de podcast. Zo kan je op het mijmerplekje luisteren naar de verhalen van getroffenen.

Op het bankje zit een plaatje met QR-code om naar de podcast te kunnen luisteren.

In de harten van de inwoners

Maddy Goossens, voorzitter van het comité, is blij dat het project van de grond gekomen is. "Een jaar geleden zaten we nog vol in die onzekerheid. Het verlies van dierbaren, het verdriet. Niemand wist nog waar het heen zou gaan. Wat dit heeft betekend krijgt nu een passende plaats, ook in de harten van de inwoners van Meierijstad." Hij krijgt bijval van Wim van Geelkerken, voorzitter van de dorpsraad in Erp. "Even samenzijn en over van alles kunnen spreken met elkaar."

Burgemeester van Rooij weet nog goed dat hij een jaar geleden bloemen legde op de trappen van de kerk in Erp. De bloemenzee zwol al dagen aan. Erp verloor in maart in een week tijd 12 inwoners aan het virus. "Ik zei toen dat we moesten volhouden, dat we er samen doorheen zouden komen. Toen hadden we nog geen idee dat we nu, een jaar later, nog vol met het virus zouden vechten. Een jaar na corona, wordt één jaar na corona...."

Moed vatten voor de toekomst

"We zijn op de goede weg", zegt van Rooij. Afgelopen week zijn er in de prikstraat in Veghel 35 duizend coronavaccinaties gezet. Maar wat zijn cijfers waard als het om mensen gaat?" Ook de Commissaris van de Koning, Ina Adema, durft voorzichtig weer optimistisch te zijn. "Er is een vaccin, er is weer wat licht. We moeten moed vatten voor de toekomst, maar dit mogen we nooit, nooit vergeten."

