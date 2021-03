Eefke en Pascal laten huis en haard achter en gaan ‘gewoon’ op avontuur

Al jaren zwijmelden Eefke en Pascal voor de tv weg als Floortje Dessing voorbij kwam met een aflevering van ‘Floortje naar het einde van de wereld'. “Dat programma is voor ons de inspiratiebron geweest om ook op pad te gaan”, vertelt Eefke Essers. Samen met haar man Pascal en twee kleine dochters ruilt ze huis en haard in voor een omgebouwde brandweerwagen, om net als Floortje af te reizen naar het ‘einde van de wereld.’

Voor de reis naar het onbekende is Eefke gestopt als verloskundige en heeft Pascal afspraken gemaakt met zijn huidige werkgever. Hun nieuwe onderkomen wordt een robuuste omgebouwde brandweerwagen uit 1986. “De wagen komt uit Duitsland”, vertelt Pascal. “Per jaar reden ze er ongeveer duizend kilometer mee. Dus hebben wij nu een soort splinternieuwe oude vrachtwagen in gebruik.”

De brandweerwagen is in ongeveer zes maanden omgebouwd tot een ingenieuze kleine woning. “Op het dak liggen zonnepanelen”, vertelt Pascal. “Daarnaast hebben we ook ingecalculeerd dat we op onze reis ook letterlijk van de gebaande paden af gaan. “We hebben 500 liter drinkwater aan boord, maar ook apparatuur om rivierwater te zuiveren.”