'Rally met asociaal rijgedrag' ging vooraf aan ongeluk met wielrenners

1/4 De ravage op de Loonse Hoek in Loon op Zand is groot

De auto die zondagmiddag betrokken was bij het verkeersongeval in Loon op Zand waarbij twee wielrenners gewond raakten, hoorde hoogstwaarschijnlijk bij een veel grotere groep wegpiraten die zondag de Brabantse wegen onveilig maakte. Dat blijkt uit diverse getuigenverklaringen.

“Het leek wel een soort rally met compleet asociaal rijgedrag”, zegt Arno uit Tilburg. Hij was met een aantal vrienden bezig aan zijn wekelijkse toertocht op de fiets toen ze de snelheidsduivels in de buurt van Oisterwijk tegen kwamen.

“Ik denk dat het zeker ging om een dertigtal dure en snelle auto’s, sommige met buitenlands kenteken. Er zat onder meer een Lamborghini tussen. Ze gebruikten de openbare weg als racebaan en reden keihard vlak langs ons af. Het was gewoon wachten op een ongeluk want dat moest een keer mis gaan.”

Wandelaar Harrie kwam de sportieve auto’s vlak voor het ongeluk tegen op de Heusdensebaan tussen Haaren en Biezenmortel. “BMW’s, Mercedessen, Golfjes met een opgevoerd geluid en een ‘backfire’ in de uitlaat. Duidelijk auto’s die flink aan de prijs zijn. Ze reden mij als wandelaar bijna van de weg. Er werd roekeloos ingehaald en gelijkwaardige kruisingen werden finaal genegeerd. Diverse keren moesten bestuurders vol in de remmen om ongelukken te voorkomen. De Golf die ik in het artikel zag bij het ongeval met de wielrenners heb ik vrijwel zeker voorbij zien racen. Van de chauffeurs heb ik niks gezien, daarvoor ging het allemaal veel te snel.”