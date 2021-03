Helmond Sport verslaat Excelsior dankzij goede tweede helft

Helmond Sport heeft de uitwedstrijd tegen Excelsior met ruime cijfers gewonnen. In Kralingen werd het 0-3. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Helmond Sport heeft nog geen puntenverlies geleden in de vierde en laatste periode, die pas twee duels onderweg is. In de vorige speelronde werd Jong FC Utrecht met 2-1 verslagen.