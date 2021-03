Brandweer redt vijf mensen uit brandend appartementencomplex Etten-Leur

Foto: Tom van der Put, SQ Vision. Foto: Tom van der Put, SQ Vision. Foto: Tom van der Put, SQ Vision. Foto: Tom van der Put, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Tom van der Put, SQ Vision.

In een appartementencomplex aan de Lange Brugstraat in Etten-Leur heeft zondag een flinke brand gewoed. Er was volgens de Veiligheidsregio sprake van heel veel rook.

Aanvankelijk waren nog niet alle (oudere) bewoners uit het complex vertrokken en werd een aantal ambulances opgeroepen. Vijf bewoners werden gered door de brandweer. Twee mensen werden met behulp van een vluchtmasker, dat beschermt tegen giftige gassen, uit een woning gehaald.

Volgens nog onbevestigde berichten zouden tenminste twee mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis en werd een derde bewoner ter plaatse nog geholpen door ambulancepersoneel. Rond kwart over zeven werd het sein brand meester gegeven.

