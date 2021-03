Vos voegt Gent-Wevelgem toe aan erelijst: 'Vechten voor mijn positie'

Vos komt in Wevelgem over de finish. Foto: OrangePictures. vergroot

Ze had al veel gewonnen, maar nu heeft Marianne Vos ook Gent-Wevelgem op haar naam geschreven. De wielrenster van Jumbo-Visma versloeg zondag na 141 kilometer de Belgische Lotte Kopecky en de Duitse Lisa Brennauer in de sprint. "Als je ploeg zo hard voor je werkt, dan wil je het ook afmaken", zei Vos na afloop.

Vos zette de sprint al op ruim 300 meter van de streep aan, met Kopecky in haar wiel. De 33-jarige wielrenster viel echter niet meer stil en bezorgde de vrouwenploeg van Jumbo-Visma de eerste overwinning.

"Als je de beelden terugziet van ploeggenoten die al vierend over de streep komen, dat is natuurlijk fantastisch," zegt Vos, die al 161 profzeges boekte maar deze wedstrijd nog niet eerder won. Het was ook de eerste voorjaarsklassieker die de Brabantse won in lange tijd. Voor de vorige winst moeten we teruggaan naar 2013 toen ze in de Ronde van Vlaanderen de beste was.

"Je moest continu vechten voor je positie"

Ook nu ging het moeizaam. Vos omschreef deze editie van Gent-Wevelgem als een zware en nerveuze koers. "Je moest continu vechten voor je positie. In de finale hadden we de twee koplopers die een hele mooie voorsprong hadden. Het was een elitegroep die ging sprinten, dus dat was nog geen een-twee-drietje."

De kopvrouw van Jumbo-Visma hield lang het hoofd koel in de achtervolging op de koplopers. "De wegen zijn hier niet in het voordeel van de vluchters", zei Vos.

"De ploeg had vertrouwen in mij:

"Maar Longo Borghini is ontzettend sterk en Paladin ook. Als die twee een gat hebben, weet je ook dat het niet zomaar dicht is. De ploeg had vertrouwen in mij en ik weet, als ik de juiste dingen doe, maak ik een kans. Ik probeerde zo rustig mogelijk te blijven en op het juiste moment aan te gaan."

