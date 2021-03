Gewonde bij steekpartij in Roosendaal

Foto: Christian Traets / SQ Vision. vergroot

Bij een steekpartij in Roosendaal is zondagnacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde in een huis boven de Jumbo supermarkt aan de Rembrandtgalerij.

De melding van de steekpartij kwam rond kwart voor vier in de nacht van zondag op maandag. Over de toedracht van de steekpartij is nog niks bekend.

De politie deed onderzoek in de buurt. Het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden.

