Inbrekers sluipen via gat in dak Poolse supermarkt binnen

De politie laat maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden zien van twee inbrekers in de Poolse supermarkt Biedronka in Nistelrode. Ze kwamen met een ladder via het plafond binnen en namen de kassa en sigaretten mee.

In de nacht van 17 januari dit jaar hadden de inbrekers het gemunt op een Poolse supermarkt aan het Laar in Nistelrode. Op bewakingsbeelden is te zien dat er om iets voor drie uur 's nachts een ladder door het plafond naar beneden kwam.

Via de nooduitgang verdwenen

Twee mannen slopen via de ladder de supermarkt in. Vervolgens liepen ze zoekend door de winkel. Al snel kozen de inbrekers voor de kassa. Ze stonden er een tijdje aan de rammelen en kregen de kassa na een paar minuten met het nodige geweld los.

Een van de inbrekers besloot dat deze buit nog niet genoeg was en keek bij de balie of er nog meer te halen viel. Nadat hij wat sigaretten bij elkaar graaide, verdwenen de twee mannen via de nooduitgang naar buiten. De ladder lieten ze in de winkel achter.

Bekend met omgeving

Volgens de politie lijkt het erop dat de inbrekers de omgeving van tevoren goed hebben verkend. Rondom de supermarkt was namelijk een bouwplaats omdat er appartementen werden gebouwd, dus daar haalden ze de ladder vandaan. Ze klommen op het dak van de winkel en wisten dat ze bepaalde afdekplaten weg moesten halen. Zo kwamen ze uiteindelijk uit bij het plafond van de winkel.

De inbrekers zijn herkenbaar in beeld dankzij de bewakingscamera's van de supermarkt. De politie hoopt dat iemand ze herkent.

