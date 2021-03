Jongens overvallen friettent met pistool en mes en maken paar tientjes buit

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bureau Brabant Volgende Vorige vergroot 1/2 Bureau Brabant overval friettent

Twee jongens van 14 of 15 jaar oud hebben een gewapende overval gepleegd op een frietzaak in Breda. Op 2 februari renden ze met een pistool en een mes de zaak binnen en bedreigden ze de eigenaars. Beelden van de overval worden maandagavond in Bureau Brabant getoond.

Joris van Duin

Iets na zes uur 's avonds stormen de twee overvallers de cafetaria aan de Haagweg in Breda binnen. Ze leggen een tas op de balie en roepen om geld. Een van de jongens laadt een pistool meerdere keren door en richt die op de medewerkers van de friettent. De andere overvaller heeft een mes.

Uit angst lukt het de uitbaters niet meteen geld mee te geven. Uiteindelijk rennen de daders met wisselgeld weg. "Tientjeswerk", noemt een politiewoordvoerder de buit. Ze vluchten in de richting van de Gielis Beijsstraat in Breda. De plastic zak die ze bij zich hebben, blijft daar achter en wordt onderzocht op DNA-sporen.

Uit de buurt

De twee jongens zijn met 1,60 tot 1,65 meter klein van stuk. De politie schat hun leeftijd op een jaar of 14 of 15. Daarom vermoeden speurders dat ze niet uit een andere stad, maar uit Breda komen.

De daders hebben een smal postuur en droegen donkere kleding met een capuchon. Een van de jongens had een bontkraag aan zijn jas en droeg een jeans en witte sneakers. De ander droeg een blauwe joggingbroek en sneakers. Hij had bovendien handschoenen zonder vingertoppen aan.

