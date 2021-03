Auto's botsen op de Merwedebrug, A27 weer open

Foto: Erik Peeters. vergroot

De rechterrijstrook van de A27 is inmiddels weer open. De snelweg was maandagmiddag twee uur lang deels dicht richting Gorinchem omdat meerdere auto's waren gebotst op de Merwedebrug. De vertraging bedroeg rond kwart over vier anderhalf uur.

Ron Vorstermans Geschreven door

Er stond rond vier uur bijna tien kilometer file. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies op de brug is gebeurd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.