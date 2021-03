Dief doet alsof hij koerier is en krijgt zo 150 mobiele telefoons mee

Een dief die zich voordeed als koerier heeft een winkel in Breda bestolen van 150 gloednieuwe telefoons. Met nagemaakte pakbonnen overtuigde hij medewerkers van T-Mobile er in december vorig jaar van de lading peperdure telefoons mee te geven. De schade wordt geschat op vele tienduizenden euro's. Bureau Brabant liet maandagavond beelden zien.

De man meldde zich op woensdag 23 december bij de ingang van de telefoonzaak in het centrum van Breda. Met iets wat op een pakbon leek, leidde hij de medewerkers om de tuin. Zonder argwaan gaven zij roze kratten met telefoons mee. De man laadde die op zijn steekwagentje en liep vanaf de Ginnekenstraat de Bleekstraat in. Hij kwam zelfs nog eens terug voor een tweede lading en kreeg ook die zonder problemen mee.

De dader had dus behoorlijk wat lef en hield de medewerkers van de winkel flink voor de gek. Het gaat om een man met een mager postuur. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en droeg die dag een lange zwarte jas, een zwarte broek en een beige pet met zwart opschrift. Hij had ook wit-rode sneakers aan.