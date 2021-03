Jongen (7) die vermist was in de Reeshof is terecht

Archieffoto. vergroot

Een 7-jarige jongen is maandagmiddag vermist geraakt en weer teruggevonden in de Tilburgse wijk Reeshof. Hij was voor het laatst gezien in de Breukelenstraat. Er is een Burgernetmelding verzonden om naar de jongen uit te kijken. Na drie kwartier was hij weer gevonden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Hij droeg een zwart shirt met dinosaurussen erop. Ook droeg hij een grijze broek met daaronder zwarte Adidas-schoenen met witte strepen. Het is niet duidelijk waar hij ondertussen was.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.