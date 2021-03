Zwaar ongeluk op de N279 bij Veghel: vier gewonden

De N279 bij Veghel was maandag de hele avond in de richting van Den Bosch afgesloten. Een bakwagen, vrachtwagen en een bestelbus waren rond zes uur op elkaar gebotst. Vier mensen raakten gewond.

Drie van hen zaten bekneld in de bakwagen. Ook de bestuurder van de vrachtwagen raakte gewond. Het viertal is naar het ziekenhuis gebracht. Wat ze precies mankeren is nog onduidelijk.