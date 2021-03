Zwaar ongeluk op de N279: weg dicht, vier gewonden

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Zwaar ongeval op de N279: weg bij Veghel helemaal dicht

De N279 bij Veghel is maandagmiddag in beide rijrichtingen gesloten vanaf Beek en Donk. Een bakwagen, vrachtwagen en een bestelbus zijn daar rond zes uur op elkaar gebotst. Er zijn vier mensen gewond geraakt bij de botsing. Drie van hen zaten bekneld in de bakwagen. Ook de bestuurder van de vrachtwagen raakte gewond.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het viertal is naar het ziekenhuis gebracht. Wat ze precies mankeren is nog onduidelijk.

Weg versperd door vrachtwagen

De vrachtwagen is geschaard en verspert de weg in beide rijrichtingen. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De file op de weg loopt op. Naar verwachting is de weg nog wel even dicht.

