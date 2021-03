Hond in beslag genomen die meerdere mensen had gebeten in Breda

Foto: Google Maps vergroot

De politie heeft in de Haagse Beemden in Breda een hond in beslag genomen nadat het dier meerdere mensen had aangevallen. Zo viel de hond zondagmiddag nog een hardloopster aan op de Burgstsedreef. Een omstander moest te hulp schieten. De politie is nog op zoek naar hem.

Dat was niet de eerste keer dat deze hond mensen aanviel. De politie spreekt van 'meerdere bijtincidenten'.

De hond is naar een dierenopvang gebracht voor een tijdelijk verblijf. Ook wordt dan het gedrag van het dier in de gaten gehouden. De dierenpolitie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar het bijtincident. Hiervoor hoopt ze in contact te komen met een andere sporter die een fel geel shirt droeg en die de hardloopster had geholpen.

Beruchte hond in de buurt

Het lijkt erop dat de buurt al langer bang was voor de hond. Op Facebook reageren buurtbewoners opgelucht op het bericht van de politie dat de hond in beslag is genomen. "Eindelijk actie. Ik vroeg me al af hoeveel mensen of dieren er gebeten moesten worden", schrijft een vrouw. Ook geeft iemand aan blij te zijn weer veilig te kunnen wandelen in de buurt.

Een andere vrouw zegt zelf ooit door dezelfde hond te zijn gebeten. "Echt vreselijk dat er wéér iemand gebeten is, dat had nooit mogen gebeuren. Bij mij is het twee maanden geleden gebeurd en ik heb er nog steeds last van."

