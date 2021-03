FC Den Bosch moet punten delen na zinderende tweede helft

Foto: OrangePictures vergroot

FC Den Bosch heeft een 0-2 achterstand tegen de Go Ahead Eagles maandagavond in eigen huis omgebogen naar een gelijkspel, maar met een zure nasmaak. In de laatste minuut van de officiële speeltijd scoorde de ploeg de 3-2, maar de Eagles kwamen nog terug. Het werd uiteindelijk 3-3 in Den Bosch na een zinderende en bizarre tweede helft.

Ron Vorstermans Geschreven door

Bas Kuipers en Giannis Botos schoten de Eagles naar een 0-2 voorsprong in de eerste helft. Na rust werden de Bosschenaren steeds gevaarlijker. Jizz Hornkamp scoorde een kwartier in de tweede helft uit een penalty. Later werkte Eagles-verdediger Jeroen Veldmate de bal in eigen doel. In de 89ste minuut scoorde Jizz Hornkamp uiteindelijk nog uit een penalty.

Daar leek het bij te blijven, tot Jorn van Hedel de bal achter zijn eigen doelman kopte in de blessuretijd. Het werd 3-3.

