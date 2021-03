Meer coronapatiënten opgenomen, drukte op ic's hoogst sinds eerste golf

Een patiënt wordt naar een ander ziekenhuis gebracht (foto: ANP). vergroot

Het aantal coronapatiënten dat op intensive care-afdelingen in Brabantse ziekenhuizen ligt, is sinds de eerste golf niet zo hoog geweest als nu. Het totale aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is in één week tijd met twintig procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in onze provincie.

Joris van Duin Geschreven door

Er liggen nu 108 coronapatiënten op de intensive cares. Tijdens de piek in de tweede golf waren dit er 107. Ook op verpleegafdelingen van de ziekenhuizen is de derde coronagolf nu echt in de cijfers merkbaar. Vorige week lagen in er in totaal 335 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Nu zijn dat er 397.

Het aantal ziekenhuisopnames is dan ook fors gestegen. Afgelopen week namen Brabantse ziekenhuizen 292 nieuwe coronapatiënten op. Een week eerder waren dit er 243.

Gevolg van oplopende besmettingscijfers

Een woordvoerder van het ROAZ noemt de stijging een logisch gevolg van de al wekenlang oplopende besmettingscijfers. In iets meer dan anderhalve maand zijn die in onze provincie verdubbeld.

De Brabantse ziekenhuisbezetting door coronapatiënten (bron: ROAZ) vergroot

