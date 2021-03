Man rijdt achteruit op de A50 met drie jonge kindjes achter in zijn auto

Twee motoragenten kwamen afgelopen week een auto tegen die achteruit reed op de A50 bij Eindhoven. In de auto zat een man, op de achterbank zaten zijn drie jonge kinderen. Tegen de agenten zei hij dat hij een afslag had gemist.

De agenten waren onderweg naar een ongeluk op de A50 toen ze de auto tegenkwamen. De auto was slecht te zien omdat het donker was. Het stuk snelweg was ook niet goed verlicht. Vanwege de gevaarlijke situatie besloten de motoragenten te stoppen, schrijft de politie Eindhoven op Facebook.

In de auto zaten een man en zijn drie jonge kinderen. Een van de kindjes zat in een Maxi-Cosi. De man was zich van geen kwaad bewust. Hij gaf aan dat hij de afslag had gemist en dat hij daarom achteruit reed.