Zo geniet Brabant van een stralende lentedag

Het Spoorpark in Tilburg (foto: Noël van Hooft). Genieten in het Spoorpark in Tilburg. Volgende Vorige vergroot 1/2 Het Spoorpark in Tilburg (foto: Noël van Hooft).

Veel mensen genieten dinsdag van het prachtige lenteweer. In het Spoorpark in Tilburg wordt volop gewandeld en er zitten veel kleine groepjes mensen.

"Het gaat allemaal heel netjes volgens de coronaregels", merkt onze verslaggever op. Maar op een paar plekken zitten wat grotere groepjes mensen bij elkaar. Veel mensen hebben de jas thuis gelaten. En die is ook niet nodig, want de zon maakt de temperatuur zeer aangenaam.

Er zijn dan ook genoeg mensen die lekker in de zon liggen. Sommigen pakken er zelfs een wijntje bij. "We zitten hier lekker in de zon, met wat eten en een wijntje. Heerlijk", vertelt een vrouw. In het park wordt ook gevoetbald en sommigen lezen een boek.

Voetballen in het Spoorpark. vergroot

IJscoman Bart van de Oetelaar staat sinds deze maand voor de ingang van het Spoorpark. "Dit zijn de beste dagen voor mij", vertelt hij terwijl hij zijn ijscokar aan het opbouwen is. "Ik heb niet eens tijd om alles klaar te zetten, de eerste mensen staan al in de rij voor een ijsje". Volgens de ijscoman is het de afgelopen dagen niet te druk in het Spoorpark geweest en houdt de gemeente alles goed in de gaten.

IJscoman Bart (foto: Noël van Hooft). vergroot

"Het is toch lekker om een biertje te drinken in het Spoorpark. Het liefst had ik op het terras gezeten, maar dit is ook prima. Lekker de hele dag in de zon. Met zijn tweeën zitten is het ook goed te doen, je kunt makkelijk afstand houden", zegt een jonge vrouw die samen met een vriendin op het gras zit.

Mensen houden voldoende afstand in het Spoorpark. vergroot

Het Spoorpark in Tilburg (foto: Noël van Hooft). vergroot

Loonse en Drunense Duinen

In de Loonse en Drunense Duinen valt het nog mee met de drukte. De parkeerplaats bij restaurant De Roestelberg staat aardig vol, maar de mensen verspreiden zich door het natuurgebied. Er zijn verschillende mensen die stoeltjes of kleedjes hebben meegenomen waar ze op kunnen zitten of liggen.

De Loonse en Drunense Duinen (foto: Noël van Hooft). vergroot

Mensen genieten in de Loonse en Drunense Duinen (foto: Noël van Hooft). vergroot

Ook op andere plekken in de provincie laat de lente zich goed zien. Zo stuurde Ben Saanen deze foto's in vanuit de omgeving van Budel.

Foto: Ben Saanen vergroot

Foto: Ben Saanen vergroot

Het is dinsdag de eerste officiële warme dag van het jaar. De temperatuur tikte rond halfdrie de 20 graden aan in De Bilt. Om van een officiële warme dag te kunnen spreken, moet op het hoofdstation in De Bilt een temperatuur van 20 graden of meer worden gemeten. De laatste keer gebeurde dat op 21 oktober vorig jaar.

