Brand in flat Veldhoven, drie katten uit gebouw gered

Een van de katten die uit de flat is gered (foto: Rico Vogels/SQ Vision). (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een van de katten die uit de flat is gered (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Er woedde dinsdagmiddag een flinke brand in een flat aan de Nijverheidslaan in Veldhoven. De brandweer zocht enige tijd naar eventuele slachtoffers, maar vond geen mensen meer in het brandende appartement.

Rebecca Seunis Geschreven door

Wel heeft de brandweer drie katten naar buiten gehaald. "Met telefonische ondersteuning van een dierenarts hebben we weer leven gekregen in alle drie de katten die we uit de woning gehaald hebben", aldus de brandweer. Eén kat moest lange tijd gereanimeerd worden, maar ook met dat dier gaat het weer goed.

Twee katten bevonden zich op de derde verdieping,

Volgens de brandweer werd de zoektocht naar de brandhaard bemoeilijkt door de sterke rookontwikkeling. De brandweer heeft twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet om het vuur aan het bestrijden. De brand op de begane grond van de flat was rond tien over twee onder controle. Het appartement heeft veel schade opgelopen. De hele flat werd ontruimd.

(foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

