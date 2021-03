Bouw nieuwe stallen verboden: provincies en rijk samen naar de rechter

De provincie Brabant gaat samen met alle andere provincies en twee ministeries in beroep tegen een beslissing van de rechtbank Noord-Nederland over de bouw van milieuvriendelijke stallen. De overheden zijn bang dat ze door de uitspraak worden gehinderd bij het oplossen van de stikstofcrisis.

De rechtbank Noord-Nederland vernietigde op 11 maart de vergunning van een boer in het Friese Ee voor de uitbreiding van zijn stal. Volgens de rechtbank konden de boer en de provincie niet aantonen dat het bedrijf door de nieuwe stal minder stikstof uitstoot. De boer had juist gekozen voor een stal die volgens de regels van het Ministerie van Landbouw voor minder stikstof zou zorgen.

Geen nieuwe stallen

De rechtszaak tegen de vergunning was aangespannen door 'Mobilisation for the Environment'. Die milieuorganisatie beroept zich op een onderzoek van het CBS uit 2019 dat vraagtekens zet bij de effectiviteit van milieuvriendelijke stallen. De uitspraak van de rechter betekent dat er in ieder geval voorlopig geen nieuwe stallen gebouwd kunnen worden.