Henk kan niet alleen fietsen, maar met duofiets en hulp gaat het prima

Henk de Jonge (86) uit Eindhoven kan niet meer alleen fietsen. Door het project Fietsmaatjes Nuenen dat vrijdag 2 april bij de lokale brandweerkazerne wordt afgetrapt, kan hij met een vrijwilliger weer samen de weg op.

Jarenlang fietste Henk alleen, totdat hij zes jaar geleden last kreeg van een evenwichtsstoornis. “Ik had een te lage polsslag en vertrouwde mezelf niet meer alleen op een fiets.”

Henk en zijn partner Irene uit Nuenen, kwamen via de krant terecht bij Fietsmaatjes. “Irene zei dat dit iets voor mij zou zijn. Alleen zag ik er eerst tegen op, want ik ben al wat ouder”, lacht Henk. Irene wilde heel graag samen duofietsen.

Henk maakte al eerder een proefritje met zijn partner. “Dit is mij enorm goed bevallen. Je zit naast elkaar en bent op elkaar aangewezen, dus ik blijf lekker kletsen. Zo heb ik het over het weer van de dag tot auto’s die hard langsrijden.” De ontspanning is voor Henk ook een van de redenen dat hij graag wil fietsen. “Ik leer Nuenen er echt beter door kennen. Het is fijn om door een rustige omgeving met molens en hei te fietsen. Ook voor een ijsje stop ik graag.”