Warmste 30 maart ooit, woensdag mogelijk nog warmer

IJscoman Bart had het druk vandaag (foto: Noël van Hooft). vergroot

We hebben te maken met de warmste 30 maart in Nederland ooit. In Woensdrecht werd het maar liefst 23,7 graden, oftewel een nieuw record.

Rebecca Seunis Geschreven door

De hoge temperatuur in Woensdrecht werd om halfvier 's middags gemeten. Maar ook in de rest van onze provincie is het warm. In Eindhoven werd op hetzelfde tijdstip 22,9 graden gemeten en in Gilze-Rijen 22,5 graden. Ook woensdag wordt het nog warm, misschien zelfs plaatselijk 24 graden. Daarna wordt het flink koeler.

Warme dag

Maandag hadden we al te maken met de eerste officiële warme dag in Brabant. Ook toen kwam op alle officiële weerstations in de provincie de temperatuur boven de twintig graden uit, meldde Weerplaza.

