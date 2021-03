Grote brand bij afvalverwerker Renewi in Eindhoven, A2 dicht

Er woedt een grote brand bij afvalverwerker Renewi aan de Achtseweg Noord in Eindhoven. Volgens de brandweer staat er een flinke berg houtafval in lichterlaaie.

De brand zorgde voor veel rookontwikkeling en hoge vlammen, aldus een woordvoerder. De brandweer is onder meer met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een watercontainer ter plaatse. Ook vliegen er brandende deeltjes richting de snelweg A2. Een ander voertuig is ingezet om daar controle op uit te oefenen. De A2 is voorlopig afgesloten.