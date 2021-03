Zuurstofmasker ontploft in het gezicht van bejaarde vrouw in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Sem van Rijssel, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Bij verzorgingscomplex De Kronehoef aan de Kloosterdreef in Eindhoven is een zuurstofmasker ontploft in het gezicht van een bejaarde bewoonster.

In verzorgingscomplex De Kronehoef aan de Kloosterdreef in Eindhoven is een zuurstofmasker ontploft in het gezicht van een bejaarde bewoonster. Dit gebeurde op de kamer van de vrouw.

In eerste instantie werd gesproken over een ontplofte zuurstoffles, maar volgens een woordvoerder van Vitalis WoonZorg klapte de bril met zuurstofslangen. Het slachtoffer liep daardoor brandwonden op in haar gezicht. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. De vrouw zat mogelijk te roken toen het masker ontplofte.

De brandweer, ambulance en een traumahelikopter rukten uit ter assistentie. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

