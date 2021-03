Kapitein van Zonnebloemschip staat te trappelen om weer te gaan varen

Wachten op privacy instellingen... Kapitein Jolle Wietse Visser van De Zonnebloem is er klaar voor (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 Zonnebloemkapitein wil weer gaan varen

Al dik 72 jaar organiseert De Zonnebloem vakantiereizen en dagjes weg voor mensen met een lichamelijke beperking, maar door corona nu even niet. Daardoor ligt de enorme en eigen riviercruiser 'De Zonnebloem' al een jaar werkeloos aan de kade van de Nederrijn in Arnhem. Maar dat gaat veranderen. Halverwege juni gaat het vakantieschip weer varen. "Hoe dan ook, tenzij de RIVM-richtlijnen het echt verbieden. ", klinkt het stellig vanuit het hoofdkantoor in Breda.

Want het begint met een proefvaart, zonder gasten. Alleen met bemanning en vrijwilligers, om zo te kijken of alle genomen maatregelen tegen corona voldoende zijn. Als dit slaagt, dan maken twee weken later de eerste gasten hun verlangde reisje over de Rijn.

"We willen onze gasten, bemanning en vrijwilligers maximale veiligheid bieden."

Waarschijnlijk zullen dan alle gasten inmiddels zijn gevaccineerd; maar dat geldt nog niet automatisch voor alle vrijwilligers en de bemanning van het schip. Dus geldt nog steeds de anderhalve meter afstand. Maar er is meer nodig dan dat. Kapitein Jolle Wietse Visser: "We willen onze gasten, bemanning en vrijwilligers maximale veiligheid bieden. Daarom nemen we straks geen 63 maar 30 gasten aan boord. Samen met 30 vrijwilligers en 12 bemanningsleden. Op die manier is er voldoende veilige ruimte voor iedereen."

Het cruiseschip telt in totaal 39 hutten. Om het virus zich niet te laten verspreiden is de luchtdruk in de gang hoger gemaakt, zodat de ziekmaker in de hut blijft.

Maar er is ook goed gekeken naar de badkamers. "Elke twee hutten delen een badkamer. En dat is met corona wat minder handig in verband met besmettingsgevaar. Dus daar zijn we nog naar aan het kijken. Of maar één gast per twee hutten òf de badkamers vaker laten reinigen", vertelt de kapitein.

"Zelf naar het buffet lopen is voorlopig verleden tijd."

Ook het restaurant wordt aangepast. Visser: "We gaan een aantal tafels tegen elkaar aan schuiven, zodat hier maar ruimte is voor maximaal 40 mensen. Op die manier kan iedereen voldoende afstand houden. Ook zelf naar het buffet lopen is voorlopig verleden tijd. De gasten worden bediend door de vrijwilligers, zodat niet iedereen aan de messen en vorken zit."

Halverwege juni moet de proefvaart worden gehouden. Het wordt een driedaagse trip. Een rondje IJsselmeer. Van Arnhem naar Amsterdam, via Lelystad en Hoorn weer terug naar Arnhem.

Als blijkt dat er door die reis niemand van de vrijwilligers en bemanning besmet is geraakt, dan wil De Zonnebloem op 28 juni de eerste 30 gasten verwelkomen aan boord. Voor het echie: in een week naar Koblenz varen en weer terug.

