Coronanieuws: avondklok gaat vanaf vanavond een uur later in

Ook deze woensdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De avondklok gaat vanavond een uur later in, om 22.00 uur dus

'Geen groter overlijdensrisico door COVID-19 bij mensen met obesitas'

06.00 - Amsterdam komt met steunplan voor cultuursector

Amsterdam heeft een steunplan van 21,4 miljoen euro klaarliggen voor de culturele sector van de stad. Want die heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het totale verlies aan inkomsten dit en vorig jaar wordt geschat op 2,5 miljard euro en herstel is pas in zicht tegen het einde van 2023.

06.00 - 'Geen groter overlijdensrisico door COVID-19 bij mensen met obesitas'

Mensen met overgewicht hebben weliswaar meer kans om corona te krijgen en daar ernstig ziek van te worden, maar eenmaal op de intensive care leveren de extra kilo's geen slechtere prognose op. Daar hebben COVID-patiënten met obesitas geen grotere kans om te overlijden dan patiënten met een gezond gewicht.

Dat blijkt uit nog ongepubliceerd onderzoek onder patiënten op 82 Nederlandse ic's, waar de Volkskrant over schrijft.

06.00 - Avondklok gaat een uur later in

De avondklok gaat vanaf vanavond een uur later in. Dat betekent dat we tot 22.00 uur op straat mogen zijn. De eindtijd blijft 04.30 uur. Winkels die levensmiddelen verkopen en afhaallocaties voor eten en drinken kunnen open blijven tot 21.45 uur.

04.00 - Strengere coronaregels met Pasen in sommige landen in Europa

Meerdere Europese landen hanteren tijdens de paasdagen extra beperkingen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Zo voeren Italië, Spanje en Oostenrijk extra maatregelen in.

In Duitsland stond een zeer strenge paaslockdown op de agenda, met de strengste maatregelen tot dusver in het land, maar dit plan werd een dag na de aankondiging vanwege kritiek geschrapt. Nederland voert met Pasen geen aanvullende maatregelen in.

00.00 - Kamer wil opheldering over niet investeren in vaccinproductie

De Tweede Kamer wil opheldering van coronaminister Hugo de Jonge over het niet doorgaan van financiële steun aan Halix in Leiden, vorig voorjaar. Dat bedrijf is betrokken bij de productie van het AstraZeneca-vaccin. Mogelijk had Nederland eerder en over meer vaccins kunnen beschikken als er meer moeite was gedaan om te investeren in de opschaling van de Halix-productie, stelt de oppositie.

00.00 - Extra veel baby's in februari

Afgelopen februari zijn er bijna 13.500 baby's geboren. Zeshonderd meer dan in februari vorig jaar, zo meldt het CBS. Vorig jaar duurde de maand ook nog een dag langer omdat 2020 een schrikkeljaar was. Ook in de eerste weken van maart werden volgens het statistiekbureau meer kinderen geboren dan verwacht.

Of dit te maken heeft met corona, durft het CBS niet te zeggen. Er zitten volgens het bureau twee kanten aan corona als het om het krijgen van kinderen gaat. In tijden van onzekerheid worden belangrijke beslissingen juist vaak uitgesteld, maar daar staat nu tegenover dat iedereen veel thuis werkt en dat je dan gemakkelijker een baby in de gaten kunt houden.

Het CBS houdt op zich wel rekening met een toekomstige stijging van het aantal geboorten, maar dat heeft niets met corona te maken. Het wordt meer een soort inhaaloperatie.

00.00 - Hoogleraar: eerst registeren en dan pas afspraak voor vaccinatie

In het vaccinatieprogramma tegen corona zouden mensen zich eerst moeten melden en laten registreren, voordat er überhaupt een prikafspraak is gemaakt. Op deze manier weten instanties wie zij kunnen benaderen indien er een plekje vrijkomt voor iemand die aan de beurt is voor vaccinatie. Dat idee opperde hoogleraar Logistiek aan de Tilburg University Jan Fransoo dinsdag in tv-programma Nieuwsuur.

In de afgelopen week zijn ongeveer 280.000 mensen gevaccineerd, aanzienlijk minder dan de 400.000 die de overheid had aangekondigd. Dat terwijl er een grote voorraad vaccins beschikbaar is. De Tweede Kamer wil van coronaminister Hugo de Jonge uitgelegd krijgen hoe de vertraging mogelijk is.

