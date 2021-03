Coronanieuws: iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze woensdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De avondklok gaat vanavond een uur later in, om 22.00 uur dus.

Minister Ollongren test negatief en kan vanmiddag het debat over de mislukte 'verkenning' doen.

'Geen groter overlijdensrisico door COVID-19 bij mensen met obesitas'.

11.53 - Medicijnautoriteit: oordeel EMA over vaccin AstraZeneca leidend

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) blijft in de besluitvorming over het vaccin van AstraZeneca de adviezen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) volgen. Het Duitse besluit om het bewuste vaccin uit voorzorg niet meer te geven aan mensen onder de 60 jaar, verandert niets aan die lijn, maakt een woordvoerster van de Nederlandse medicijnautoriteit duidelijk.

11.52 - 'Nieuw kabinet moet werk maken van afbouw coronasteun'

Het nieuwe kabinet doet er verstandig aan de coronasteunpakketten geleidelijk af te bouwen, ook als onverhoopt blijkt dat nieuwe coronavarianten of andere tegenvallers het herstel van de economie in de weg kunnen zitten. Volgens het Centraal Planbureau is er meer financiële ruimte dan eerder voorzien omdat de klap van de coronacrisis tot nu toe meevalt ten opzichte van eerdere ramingen. De overheidsinstantie adviseert de politiek niet om de volledige ruimte te gebruiken, maar keuzes te maken.

11.29 - 376 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Er liggen momenteel 376 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er 21 minder dan een dag eerder. Het afgelopen etmaal werden 44 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Daar tegenover staat dat 55 patiënten uit de ziekenhuizen werden ontslagen. Acht patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen en zes patiënten zijn overleden. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

10.54 - Langzaam meer mensen op straat tijdens avondklokuren

Nederlanders vertonen zich 's avonds langzaamaan meer buiten na 21.00 uur, zowel doordeweeks als in het weekend. Dat meldt het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), dat hiervoor 10.000 panelleden van 16 jaar en ouder volgt met een app. Woensdagavond zal de avondklok worden verschoven van 21.00 naar 22.00 uur. Het valt dus te verwachten dat meer mensen zich tijdens dit extra uur op straat zullen begeven. Maar men is de afgelopen tijd sowieso al iets meer buiten rond die tijd.

10.46 - Eerste zelftesten beschikbaar bij enkele apotheken

De eerste zelftesten zijn sinds woensdag beschikbaar bij enkele apotheken. Ze kosten rond de 9 euro en de verwachting is dat ze 'op afzienbare termijn' bij alle apotheken te koop zijn, aldus het ministerie van Volksgezondheid. In de loop van april komen deze zelftesten ook bij supermarkten en drogisten te liggen. De uitslag van een zelftest is na een kwartier bekend.

10.41 - Vliegverbod Zuid-Afrika en Zuid-Amerika verlengd tot 15 april

Het verbod op passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en enkele landen in Midden-Amerika wordt verlengd tot 15 april. Dat meldt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Het kabinet stelde het vliegverbod van en naar deze landen in januari in. Daarmee wil het voorkomen voorkomen dat extra besmettelijke varianten van het coronavirus die daar zijn ontstaan, zich naar Nederland kunnen verspreiden.

10.40 - Coronavaccin voor dieren

Het eerste coronavaccin voor dieren is geregistreerd in Rusland. Het gaat om het middel Carnivac-Cov, meldt landbouwtoezichthouder Rosselchoznadzor. Het kan mogelijk in april al in massaproductie worden genomen. Russische onderzoekers hebben eerder ook al meerdere coronavaccins voor mensen ontwikkeld, waarvan Spoetnik-V de bekendste is. Ze hebben nu een wereldprimeur met het vaccin voor dieren.

09.00 - Vakbond NU'91: vaccineer snel alle zorgmedewerkers ziekenhuizen

Alle zorgmedewerkers in de ziekenhuizen moeten zo snel mogelijk gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dat vindt zorgvakbond NU'91. In het huidige vaccinatieschema is deze groep in mei aan de beurt. "We hebben geen tijd te verliezen", zegt voorzitter van NU91 Stella Salden met het oog op eind april, als de grootste piek van coronapatiënten in ziekenhuizen wordt verwacht.

De bond geeft aan dat hoewel de medewerkers in de acute zorg van ziekenhuizen met voorrang zijn gevaccineerd, de medewerkers in de reguliere zorg toen niet zijn meegenomen.

08.30 - Vaker antistoffen tegen coronavirus bij bloeddonoren in Brabant en Limburg

Bloeddonoren in onze provincie en in Limburg hebben vaker antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed dan in andere provincies. Dat blijkt uit steekproeven die bloedbank Sanquin heeft gedaan. Lees hier meer over het onderzoek.

08.27 - Ollongren test negatief en kan debat verkenning doen

Kajsa Ollongren kan woensdag aanwezig zijn bij het debat in de Tweede Kamer over de mislukte eerste verkenning. Ze heeft woensdag negatief getest op het coronavirus, meldt haar politiek assistent. Tijdens het debat moeten Ollongren (D66) en medeverkenner Annemarie Jorritsma (VVD) uitleg geven over een gelekte notitie. Daarin werd onder meer gerept over de onderhandelingsstijl van CDA-leider Wopke Hoekstra en een 'functie elders' voor het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

08.20 - Corona zorgt voor flinke terugval Brabantse bevolkingsgroei

De bevolking van Brabant groeide vorig jaar veel minder hard dan de jaren daarvoor. Dit heeft te maken met de coronacrisis. Er kwamen in totaal 10.900 Brabanders bij. In 2019 waren dat er nog ruim 18.000. Onze provincie kende vorig jaar voor het eerst een sterfteoverschot. Dit betekent dat er meer mensen overleden (26.500) dan er werden geboren (23.300). De (lichte) groei van de Brabantse bevolking komt vooral door mensen die hier vanuit het buitenland komen werken, studeren of mensen die als vluchteling binnenkomen.

08.06 - Economie groeit dit jaar met 2,2 procent

Het Centraal Planbureau is iets voorzichtiger geworden over de groei van de economie dit jaar. In een nieuwe raming gaat de overheidsinstantie uit van 2,2 procent groei dit jaar, waar de verwachting eind 2020 nog 2,8 procent was. Daarbij moet worden aangetekend dat destijds rekening werd gehouden met een grotere dip in 2020. Voor volgend jaar wordt een groei van 3,5 procent verwacht.

Volgens het CPB is het economisch herstel in zicht, maar werken de gevolgen van de coronacrisis nog door. In de basisraming gaat het CPB ervan uit dat in Nederland en andere Europese landen de vaccinatiegraad geleidelijk oploopt en beperkingen kunnen worden afgeschaald.

07.38 - GGD-baas Rouvoet: prikaanbod van ziekenhuizen is niet nodig

Ziekenhuizen hoeven niet te helpen bij het vaccineren van het grote publiek tegen het coronavirus. Dat aanbod is 'sympathiek, ik waardeer het zeer, maar het is niet nodig', zegt André Rouvoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland.

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers bood maandag hulp aan. De ziekenhuizen kunnen 2 miljoen mensen per week vaccineren, zei Kuipers. Tegen het ANP reageert Rouvoet: "Ik weet niet wat we met dat aanbod moeten. Pas in juni krijgen we genoeg doses binnen om 1,5 miljoen mensen per week te vaccineren en dat kunnen wij zonder problemen zelf wegprikken."

07.30 - Iets meer ruimte om te sporten door later ingaan avondklok

Dat de avondklok vanaf vanavond een uur later ingaat, betekent dat we iets meer ruimte hebben om te sporten. Voor verenigingen reden om de trainingsschema's weer meer volgens het normale schema te hervatten. Zo ook bij voetbalvereniging OJC in Rosmalen.

07.20 - Vertrouwen ondernemers in de industrie neem toe

Ondernemers in de industrie hebben meer vertrouwen in de economie. Zo zijn ze optimistischer over de toekomstige bedrijvigheid en hebben ze ook meer vertrouwen over het werk dat ze in de nabije toekomst binnen kunnen halen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondernemers die hout- en bouwmaterialen maken, waren in maart het positiefst. Verder waren ook werkgevers in de elektrotechnische en machine-industrie veel positiever dan een maand eerder, net als ondernemers in transportmiddelen en in de aardolie en chemie.

07.15 - Omzet detailhandel in februari een derde lager dan vorig jaar

Non-foodwinkels in Nederland hebben in februari haast een derde minder omgezet dan een jaar eerder. De niet-essentiële winkels werden hard getroffen door de coronamaatregelen waardoor zij een deel van de maand alleen open mochten voor het afhalen van bestellingen.

In het begin van februari waren zij zelfs helemaal dicht. Kleding- en schoenenwinkels werden het hardst getroffen. Winkels die voedsel verkopen zagen hun omzet juist met 8,7 procent stijgen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

06.00 - Amsterdam komt met steunplan voor cultuursector

Amsterdam heeft een steunplan van 21,4 miljoen euro klaarliggen voor de culturele sector van de stad. Want die heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het totale verlies aan inkomsten dit en vorig jaar wordt geschat op 2,5 miljard euro en herstel is pas in zicht tegen het einde van 2023.

06.00 - 'Geen groter overlijdensrisico door COVID-19 bij mensen met obesitas'

Mensen met overgewicht hebben weliswaar meer kans om corona te krijgen en daar ernstig ziek van te worden, maar eenmaal op de intensive care leveren de extra kilo's geen slechtere prognose op. Daar hebben COVID-patiënten met obesitas geen grotere kans om te overlijden dan patiënten met een gezond gewicht.

Dat blijkt uit nog ongepubliceerd onderzoek onder patiënten op 82 Nederlandse ic's, waar de Volkskrant over schrijft.

06.00 - Avondklok gaat een uur later in

De avondklok gaat vanaf vanavond een uur later in. Dat betekent dat we tot 22.00 uur op straat mogen zijn. De eindtijd blijft 04.30 uur. Winkels die levensmiddelen verkopen en afhaallocaties voor eten en drinken kunnen open blijven tot 21.45 uur.

De gemeente Uden zet alle regels rond de avondklok nog even op een rijtje.

04.00 - Strengere coronaregels met Pasen in sommige landen in Europa

Meerdere Europese landen hanteren tijdens de paasdagen extra beperkingen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Zo voeren Italië, Spanje en Oostenrijk extra maatregelen in.

In Duitsland stond een zeer strenge paaslockdown op de agenda, met de strengste maatregelen tot dusver in het land, maar dit plan werd een dag na de aankondiging vanwege kritiek geschrapt. Nederland voert met Pasen geen aanvullende maatregelen in.

00.00 - Kamer wil opheldering over niet investeren in vaccinproductie

De Tweede Kamer wil opheldering van coronaminister Hugo de Jonge over het niet doorgaan van financiële steun aan Halix in Leiden, vorig voorjaar. Dat bedrijf is betrokken bij de productie van het AstraZeneca-vaccin. Mogelijk had Nederland eerder en over meer vaccins kunnen beschikken als er meer moeite was gedaan om te investeren in de opschaling van de Halix-productie, stelt de oppositie.

00.00 - Extra veel baby's in februari

Afgelopen februari zijn er bijna 13.500 baby's geboren. Zeshonderd meer dan in februari vorig jaar, zo meldt het CBS. Vorig jaar duurde de maand ook nog een dag langer omdat 2020 een schrikkeljaar was. Ook in de eerste weken van maart werden volgens het statistiekbureau meer kinderen geboren dan verwacht.

Of dit te maken heeft met corona, durft het CBS niet te zeggen. Er zitten volgens het bureau twee kanten aan corona als het om het krijgen van kinderen gaat. In tijden van onzekerheid worden belangrijke beslissingen juist vaak uitgesteld, maar daar staat nu tegenover dat iedereen veel thuis werkt en dat je dan gemakkelijker een baby in de gaten kunt houden.

Het CBS houdt op zich wel rekening met een toekomstige stijging van het aantal geboorten, maar dat heeft niets met corona te maken. Het wordt meer een soort inhaaloperatie.

00.00 - Hoogleraar: eerst registeren en dan pas afspraak voor vaccinatie

In het vaccinatieprogramma tegen corona zouden mensen zich eerst moeten melden en laten registreren, voordat er überhaupt een prikafspraak is gemaakt. Op deze manier weten instanties wie zij kunnen benaderen indien er een plekje vrijkomt voor iemand die aan de beurt is voor vaccinatie. Dat idee opperde hoogleraar Logistiek aan de Tilburg University Jan Fransoo dinsdag in tv-programma Nieuwsuur.

In de afgelopen week zijn ongeveer 280.000 mensen gevaccineerd, aanzienlijk minder dan de 400.000 die de overheid had aangekondigd. Dat terwijl er een grote voorraad vaccins beschikbaar is. De Tweede Kamer wil van coronaminister Hugo de Jonge uitgelegd krijgen hoe de vertraging mogelijk is.

