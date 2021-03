Arrestatieteam pakt man en vrouw op na schietpartij op woonwagenkamp

Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Gewonde bij schietpartij op woonwagenkamp in Breda

Er is woensdagmorgen geschoten op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda. Bij de schietpartij is iemand gewond geraakt. Een arrestatieteam van de politie heeft een man en vrouw opgepakt voor hun rol bij de schietpartij.

Het arrestatieteam werd ingezet omdat de schutter nog op het kampje aanwezig was. Uiteindelijk zijn twee mensen aangehouden. Hun rol bij de schietpartij wordt onderzocht.

De omgeving rond het kampje was afgezet vanwege de politieactie. Nadat de man en vrouw waren aangehouden, is de omgeving vrijgegeven. Het onderzoek op het woonwagenkamp gaat door.

Het slachtoffer is naar het Amphia Ziekenhuis gebracht. Daar is ook een politiehelikopter geland. Het is nog niet duidelijk welke verwondingen het slachtoffer heeft.

