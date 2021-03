Gestolen shetlandpony maakt het goed en heeft nieuwe vriendjes gemaakt

De eigenaren zijn nog niet herenigd met Enterprise (foto: politie Asten). vergroot

Het gaat goed met de stokoude shetlandpony Enterprise die onlangs werd gestolen in Lierop en een week later weer werd teruggevonden. Eigenaar Hans Hendrikx en zijn vrouw Mien zijn nog niet met Enterprise herenigd, maar ze verwachten dat het nu snel gaat gebeuren, laten ze woensdagochtend weten. "Snel na Pasen hopen we", vertelt Mien. Pasen is komend weekend.

De eigenaren hebben Enterprise nog niet gezien, maar ze hebben wel contact gehad met de politie. De pony wordt nu nog op een geheime plek opgevangen. Daar moet hij ter controle nog even blijven voordat hij kan worden herenigd met Hans en Mien.

"Hij maakt veel vriendjes op de plek waar hij wordt opgevangen."

"We zijn door de politie gerustgesteld", legt Mien uit. "Enterprise maakt het goed. Hij is vitaal en hij maakt veel vriendjes op de plek waar hij wordt opgevangen. We hebben hem nog niet gezien, maar de politie heeft ons wel een foto laten zien van Enterprise."

Wat er precies is gebeurd met de pony weten de eigenaren niet. Ook weten ze niet waar Enterprise is teruggevonden. Wel is volgens hen duidelijk geworden dat het dier goed is verzorgd door de degenen die hem hebben meegenomen. "Ze hebben hem goed eten gegeven", vertelt Mien.

Eerder vertelde Hans al dat de stokoude pony in de tussentijd is geschoren. “Dat is wel een teken dat de mensen die hem gestolen hebben, niet weten hoe shetlanders eruit moeten zien”, zei hij toen.

"De mensen die hem hebben meegenomen, zullen vast goede bedoelingen hebben gehad."

De pony was flink in de rui van zijn wintervacht en dit maakte een verwaarloosde indruk, zo gaf de politie eerder aan. Vlak voor het dier werd gestolen was er echter nog een controle geweest en van verwaarlozing was volgens de politie 'absoluut geen sprake'.

"De mensen die hem hebben meegenomen, zullen vast goede bedoelingen hebben gehad," zei Hans er eerder over, "maar de inspectie was al langs geweest. Als die zegt dat het goed is, geloof dat dan gewoon.”

Enterprise in zijn jongere jaren, met fokker Peter de Wit. (Beeld: Hans Hendrikx) vergroot

