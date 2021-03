Eerste dagrecord voor 31 maart al verbroken en de temperatuur stijgt verder

Foto: Ben Saanen vergroot

Met dit mooie weer kan een nieuw dagrecord niet ontbreken. De eer is woensdag aan Woensdrecht. Daar is het record rond kwart over twaalf verbroken. Het is daar nu 21,5 graden. Het oude record daar was 21,2 graden.

Nooit eerder was het in Woensdrecht dus zo warm op 31 maart als nu het geval is. En er bestaat geen twijfel dat de dagrecords van alle Brabantse weerstations sneuvelen op de laatste dag van de maand.

Dit zijn de dagrecords op de Brabantse meetstations:

Eindhoven: 23,4 graden

Volkel: 23,4 graden

Gilze-Rijen: 22,7 graden

Woensdrecht: 21,2 graden (dit record is dus al gesneuveld)

“We gaan er makkelijk overheen, op alle meetpunten in Brabant”, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. “Lokaal is 25 graden mogelijk.”

