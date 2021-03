Eerste zomerse dag van het jaar: 'Uitzonderlijk vroeg'

Foto: Ben Saanen vergroot

De eerste zomerse dag van Brabant is een feit: in Eindhoven is de temperatuur opgelopen tot 25,1 graden. Het is zeer uitzonderlijk dat er zo vroeg in het jaar een zomerse dag gemeten wordt, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

"Een zomerse dag, dat is in Brabant volgens mij nog nooit zo vroeg gebeurd", zegt de meteoroloog. Maar als hij de boeken erop naslaat, blijkt het één keer eerder in maart voorgekomen te zijn. "Dat is 42 jaar geleden. In Volkel werd het toen 25,4 graden." En het is niet gezegd dat we dat vandaag niet halen. "Dat record kan best nog gebroken worden", aldus Van Bernebeek.

Bij alle meetstations in Brabant zijn de dagrecords voor 31 maart uit de boeken geschreven. Woensdrecht was de eerste plek in Brabant waar het dagrecord werd verbroken. Om één uur was het 22,6 graden tegenover het oude dagrecord van 21,2 graden.

Daarna volgden vrij snel de andere meetstations. Nooit eerder was het zo warm in Brabant op 31 maart als nu het geval is.

Dit zijn de dagrecords op de Brabantse meetstations:

Eindhoven: was 23,4 graden, om 14.30 uur 25,1 graden.

Volkel: was 23,4 graden, om 15.00 uur 24,4 graden.

Gilze-Rijen: was 22,7 graden, om 14.00 uur 24,0 graden.

Woensdrecht: was 21,2 graden, om 14.00 uur 23,7 graden.

“We gaan er makkelijk overheen, op alle meetpunten in Brabant”, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Landelijk gezien is het ook de warmste 31 maart ooit gemeten. De temperatuur in De Bilt steeg rond kwart over één naar 22,1 graden. Het record stond op 21,8 graden.

