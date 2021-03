Glazenwasser hangt ondersteboven in zijn bak aan verzorgingshuis

De brandweer heeft woensdagmorgen een glazenwasser gered uit zijn benarde situatie. Het bakje waarin hij stond kantelde en bleef ondersteboven hangen aan de dakgoot. Het bakje zat nog wel vast aan de installatie die op het dak staat.

De glazenwasser die in het bakje stond, kon geen kant uit. Met een hoogwerker schoot de brandweer te hulp. Zo kon de glazenwasser worden bevrijd. Op foto's is te zien dat de man goed zat gezekerd.

De glazenwasser was bezig bij een verzorgingshuis aan het Dongepark in Dongen. Hij bleef ongedeerd, maar was wel flink geschrokken. Uit voorzorg kwam een ambulance ter plaatse, maar dat bleek niet nodig.